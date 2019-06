Ambtenaren aan het loket herinnerd aan verbod op regenboogpin tijdens werkuren: “Een spijtige zaak” Jan Aelberts

18u25 0 Antwerpen De regenboogpin met de stralende A mag niet gedragen worden door medewerkers van de stad Antwerpen die in contact komen met burgers. Daar werden de medewerkers in een bericht opnieuw aan herinnerd. Hicham El Mzairh, gemeenteraadslid voor sp.a in Antwerpen, spreekt van een ‘spijtige zaak’: “Een overheid straalt zijn neutraliteit uit door juist alle aspecten van diversiteit toe te laten.”

“Het bestuursakkoord stelt de neutraliteit van onze dienstverlening voorop”, staat te lezen in het bericht aan de stadsmedewerkers. “Daarom kan je de pin niet altijd dragen als je in een frontoffice-functie werkt. Heb je in jouw functie als stadsmedewerker rechtstreeks contact met burgers? Dan draag je de pin niet tijdens de werkuren. Uiteraard mag je de pin dan wel buiten de werkuren dragen. Werk je in een backoffice-functie? Dan mag je de pin ook tijdens de werkuren dragen.”

“Een zeer spijtige zaak", zegt gemeenteraadslid El Mzairh. “Een overheid straalt zijn neutraliteit uit door juist alle aspecten van diversiteit toe te laten. Ze erkent gewoon dat bevolkingsgroepen deel uitmaken van de samenleving en wil een representatief orgaan zijn waarin iedereen zich herkent. Als de overheid werkelijk diversiteit in haar samenleving toestaat en dus accepteert dat de samenleving diversifieert en pluraliseert, waarom zou ze dat dan in haar verschijningsvorm niet willen omarmen? Door geen diversiteit toe te staan, ontlast de overheid zich van een belangrijke taak, namelijk dat ze moet voorop gaan en de diversiteit moet genormaliseerd krijgen.”

“Ik zou het bijvoorbeeld een heel mooi en belangrijk signaal vinden indien ik onder de loketbedienden of politieagenten ook holebi ambtenaren zou opmerken”, gaat El Mzairh verder. “Hetzelfde geldt voor vrouwen met een hoofddoek. De boodschap zou dan veel duidelijker zijn dat ook LGBTQ-gemeenschap en andere gemeenschappen bij ons horen. Het zou de angstkramp waarin deze samenleving zit wat kunnen verlichten en de kwalijke reputatie die nu nog zo sterk aan de holebi gemeenschap - maar ook aan moslims - kleeft kunnen doen afnemen.”

De beslissing van de Stad ligt volledig in lijn met het bestuursakkoord, zo benadrukt ook de Stad, maar dat akkoord onderschreef El Mzairh samen met een aantal andere sp.a-collega’s bij de oprichting van het Antwerps bestuur niet.