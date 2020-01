Ambiance, maar ook heisa op oudejaarsnacht: drie agenten gewond en 31 mensen opgepakt CVDP

31 december 2019

23u04 746 Antwerpen Oudejaarsnacht brengt ambiance, maar ook heisa. Zo gooiden onbekenden om 22 uur vuurwerk binnen in het gokkantoor. Later op de nacht brachten ook jongeren op de Lakborslei in Deurne vernielingen toe. Drie agenten raakten gewond tijdens de interventie. Verder brandden er nog drie bromfietsen en een auto uit. In het totaal werden 31 mensen opgepakt.

“Er werden ramen ingegooid en er is schade aan de rolluiken. Een geparkeerde wagen is ook beschadigd”, vertelt Sven Lommaert van politiezone Antwerpen over de schade aan het gokkantoor op de hoek van de Pothoekstraat en de Zeilstraat. Het labo en DOVO zijn ter plaatse voor het onderzoek.

Ook elders werden vernielingen aangericht, bijvoorbeeld in de Florastraat. Daar werd een scooter van deelsysteem ‘Poppy’ in brand gestoken en de brandweer bluste er ook een auto met een waterkanon. In de Maarschalk Montgomerylaan werden twee uitgebrande bromfietsen aangetroffen door de politie.

Vernielingen in Deurne

In Deurne was er eveneens heisa. “De politie kreeg eerst een melding binnen over vuurpijlen die onder een tram werden gegooid”, zegt Sven Lommaert. “Ter plaatse op de Lakborslei stelden we vast dat er verschillende vernielingen waren aangebracht door jongeren. De ramen van een advocatenkantoor in een zijstraat waren verbrijzeld, een vuilbak werd beschadigd door vuurwerk en het raam van een bushalte werd ingeslagen.”

De jongeren gooiden vuurpijlen naar de hulpdiensten en daardoor liepen twee politieagenten gehoorschade op. Toen een van de daders werd opgepakt, sloeg deze een agent. De agent raakte gewond en werd nadien met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nadat er extra politieagenten werden ingezet, kalmeerde de toestand en kozen de jongeren het hazenpad.

31 mensen opgepakt

Tot slot werden er ook mensen opgepakt. “In het totaal werden er tijdens nieuwjaarsnacht 20 mensen opgepakt voor kleinere feiten zoals het verstoren van de openbare orde, dronkenschap en het ophitsen van de gemoederen. Zij werden na een paar uur weer vrijgelaten”, aldus Sven Lommaert. “Daarnaast werden ook elf mensen opgepakt voor het plegen van gerechtelijke feiten zoals brandstichting, vernieling of drugsgebruik.”