Amber (17) na weken zoeken gezond en wel teruggevonden ADA

07 september 2019

18u36 262 Antwerpen De jonge Antwerpse Amber D’Hooge is na een zoektocht van enkele weken gezond en wel teruggevonden. Volgens de familie werd ze in het Antwerpse gevonden.

Amber D’Hooge, het meisje dat eind augustus verdween, is gezond en wel teruggevonden. Dat bevestigt de familie. Waar ze verbleef en waar ze werd teruggevonden dat wordt nu onderzocht. “Amber verbleef in het Antwerpse”, vertelt tante Rebecca, die erg opgelucht is dat er een einde aan de onzekerheid is gekomen. De familie vreesde dat ze in handen gevallen was van een tienerpooier. Of dat ook zo is, is nog niet duidelijk.

De familie D’Hooghe was zelf een affichecampagne gestart. Zowel in het stadscentrum als in Antwerpen-Noord en Deurne hingen sympathisanten A4-opsporingsberichten uit. Op sociale media werd de oproep om mee uit te kijken naar Amber druk gedeeld.