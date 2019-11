Amateurboksers knokken in Borgerhouts districtshuis tijdens ‘Kings of the Castle’ Jan Aelberts

24 november 2019

19u07 0 Antwerpen In het districtshuis van Borgerhout werd zondagmiddag gebokst. Tijdens ‘Kings of the Castle’ konden recreanten hun debuut maken in de ring, die midden in het bekende gebouw het Moorkensplein stond.

Om het de beginners niet té moeilijk te maken, duurden de rondes minder lang dan bij het professionele boksen. Al te harde klappen leverden strafpunten op. Op die manier werd het een gezellige middag knokken in het Borgerhoutse districtshuis op het Moorkensplein. Het event ‘Kings of the Castle’ wordt net als ‘Rumble in De Roma’ georganiseerd door boksclub BBS Antwerpen uit Borgerhout.