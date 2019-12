Alweer paar sokken of pyjama in je Kerstpakketje? Doneer je ‘foute’ kerstcadeau aan Kringwinkel en krijg korting ADA

26 december 2019

11u38 0 Antwerpen Wie vorig jaar kerstcadeaus kreeg, had in 22 procent van de gevallen pech en kreeg een cadeau waar ze niet blij mee waren. Dat blijkt uit een online onderzoek bij 2.000 Belgen in opdracht van onder andere De Kringwinkel. Omdat de trend zich dit jaar lijkt verder te zetten doet de Kringwinkel een ludieke actie. Tot en met 4 januari kan je je ‘fout’ cadeau geven in één van De Antwerpse Kringwinkels en krijg je 10 procent korting.

Voor ruim 1 op de 5 Belgen lag er vorig jaar minstens één fout cadeau onder de kerstboom. Bij 7,6 procent waren dit er zelf meerdere. “We vonden dit zo’n opmerkelijke cijfers dat we er dit jaar een actie van wilde maken.” vertelt Louise Vrints, Communicatie- en Marketingverantwoordelijk van De Kringwinkel Antwerpen. “Elke klant die een ‘fout’ kerstcadeau komt geven in één van onze winkels krijgt een kortingsbon van 10%.” gaat ze verder.

De helft van wie vorig jaar een fout cadeau kreeg, hield dit toch gewoon bij. Ruim 1 op 8 ging het cadeau omruilen in de winkel en 17,2 procent van de respondenten verkocht het door. Van wie de spullen niet doorverkocht, vond 41 procent dit gewoon ‘not done’. Ruim een kwart was bang dat de schenker zich beledigd zou voelen, bijna evenveel respondenten gingen er dan weer van uit dat de verkoop toch niet veel zou opbrengen. Bijna 1 op de 10 gaf de foute cadeaus liever weg.

Dat laatste is iets wat ze bij De Kringwinkels al langer merken. “In deze periode merken we altijd een verhoogde toestroom van gloednieuwe spullen waarvan we vermoeden dat het om foute cadeaus gaat. Mensen hebben in de vakantie ook meer tijd om ze te komen brengen naar één van onze winkels.” aldus Louise. “Kledingstukken krijgen we het vaakst binnen. Maar ook decoratie en boeken worden vaak weggegeven in deze periode. Soms zelfs nog ingepakt. Ze willen er graag iemand anders nog blij mee maken.” stelt Louise.