Alumni van Sint Lucas Antwerpen vertrokken naar Palestina voor een summerschool rond productontwikkeling CVDP

29 augustus 2019

15u27 0 Antwerpen Vijf alumni en een docente van de kunstencampus Sint Lucas Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool) namen de voorbije tien dagen deel aan een Summerschool van ‘Disarming Design From Palestine’ in samenwerking met The Palestinian Museum in Birzeit, Palestina. Samen met Nederlandse, Zwitserse en Palestijnse deelnemers ontwierpen ze producten die vertellen over de Palestijnse realiteit.

“Het doel van de summerschool is jonge ontwerpers en kunstenaars uit Europa en Palestina samen te brengen om ideeën uit te wisselen over de kracht van kunst en design”, vertelt docente Petra Van Brabandt. Studenten van de Willem de Kooning Academie, de Lucerne School of Art and Design en Sint Lucas Antwerpen werden in groepjes gezet samen met jonge Palestijnse ontwerpers. In tien dagen tijd ontwikkelden ze een product dat een verhaal vertelt over het Palestijnse landschap. De prototypes worden vandaag getoond in een tentoonstelling in het nieuwe Palestinian museum in Birzeit, dichtbij Ramallah.

Een van de groepjes ontwierp een zandloper die op zijn ene kant de tijd trager doet lopen dan op zijn andere kant. Het ontwerp werd ‘Palestime’ genoemd en staat symbool voor het gebrek aan controle over tijd dat de Palestijnen ervaren door de illegale bezetting door Israël. “Als Palestijnen bijvoorbeeld naar een andere stad willen gaan, weten ze op voorhand niet hoeveel tijd ze zullen verliezen door checkpoints, wegbarricades en lukrake controles”, zegt alumna Silke Groffy. Een ander ontworpen product is een paar slippers met een gravering op de zool. Op de ene slipper staat ‘wij zijn vertrokken’ en op de andere staat ‘om terug te komen’ in het Arabisch. “Dat toont de problematiek aan van de verdreven Palestijnen die blijven verlangen naar een terugkeer naar hun gebied”, vertelt alumnus Ignace Cami.

Hoewel niet alle studenten ervaring hadden met het ontwerpen van objecten omdat ze bijvoorbeeld grafisch ontwerp of illustratie hadden gevolgd, sloeg elke groep er in om tot een eindproduct te komen. “Het was een intens en confronterend project. We staken veel op over het innovatieve denken en de politieke realiteit van de Palestijnen”, vertelt docente Petra Van Brabandt. “Ik ben blij dat ik Palestina heb kunnen bezoeken met een doel. Door samen te werken met Palestijnse ontwerpers en ambachtslui leerde ik veel bij over de Palestijnse realiteit”, vertelt alumna Imane Benyecif.