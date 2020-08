Exclusief voor abonnees Als Robbe De Hert een ding niét kon, dan was het spullen weggooien: UAntwerpen gaat op schattenjacht in filmarchief van overleden regisseur David Acke

25 augustus 2020

19u32 0 Antwerpen Van onafgewerkte scenario’s tot brieven van Stanley Kubrick: het immense archief van de overleden regisseur Robbe De Hert puilt uit van vooralsnog onontdekte filmschatten. De Universiteit Antwerpen en het Felixarchief gaan dat enorme archief nu onderzoeken en bewaren. Geen moment te vroeg, want ook schimmels hebben er al hun zinnen op gezet.

De laatste jaren van zijn leven leidde Robbe De Hert een teruggetrokken bestaan. De volksmens die hij ooit was, - en liefst van al altijd zou zijn gebleven - was noodgedwongen een kluizenaar geworden door die hardnekkige suikerziekte die zijn zicht zo goed als volledig ontnomen had. Hij leefde te midden van wat voor de filmregisseur niets anders moet zijn geweest dan een mausoleum van de filmgeschiedenis. Als Robbe een ding niét kon, dan was het spullen weggooien. ‘Hallelujah!’, moet menig filmhistoricus gedacht hebben.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen