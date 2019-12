Als Caspar, Melchior of Balthazar aan de start van de Nieuwjaarsrun AMK

12 december 2019

11u03 0 Antwerpen De eerste kans van 2020 om jouw goede voornemens waar te maken? Dat is de Nieuwjaarsrun op Linkeroever op 5 januari. Dit jaar worden de deelnemers aangemoedigd om als één van de drie koningen aan de start te verschijnen.

De Rhythm ‘n’ Run Marathonclub Antwerpen organiseert, met ondersteuning van district Antwerpen, op zondag 5 januari 2020 de achtste editie van de Nieuwjaarsrun. Er zijn twee parcours en één Kids Run: de 5 kilometer start om 14 uur, de 10 kilometer start om 15 uur en de Kids Run om 13 uur.

Na de mooie natuurloop langs de plage en het Sint-Annabos kan je terug op adem komen met een gratis borreltje of chocomelk. De prijsuitreiking voor de winnaars van de wedstrijden vindt plaats bij Radio Minerva. Daar kunnen ook de best verklede Driekoningen-lopers een prijs in de wacht slepen. Alle deelnemers worden namelijk aangemoedigd om aan de start te verschijnen als Caspar, Melchior of Balthazar.