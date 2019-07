Als buren samenleven en ruimtes delen: cohousing in opmars in Antwerpen Caroline Van de Pol

11 juli 2019

14u32 0 Antwerpen Cohousingproject Eksterlaar startte vorig jaar met de uitwerking van 23 huizen en appartementen in de Matexi wijk in Deurne. Bij dit type van cohousing is het de groep bewoners zelf die bepaalt wat er gebouwd wordt, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. De komende jaren volgen er nog meer van dit soort projecten in Antwerpen.

Het doel van het project is om met een gemengde groep mensen woonplaatsen te bouwen met een kleine privéruimte en een aantal gedeelde ruimtes. Een groot paviljoen met een keuken, refter, feestzaal, atelier, zithoek, speelruimte en wasplaats zullen de bewoners delen. Daarnaast heeft ieder gezin een privéwoning dat in samenspraak met een architect ingedeeld kan worden naar wens. “De bedoeling is dat we als buren samenleven, maar meer zaken delen in groep”, vertelt toekomstige bewoonster Elien Vanderborcht (25). In samenwerking met Oak Tree Projects worden er ook vijf studio’s voorzien voor mensen met een beperking.

Momenteel zijn er voor twaalf woningen kopers gevonden. Na veel vergaderingen ontwikkelde deze toekomstige bewoners plannen met de invulling van het project waarvoor ze in september de bouwvergunning willen indienen. “De uitdagingen zijn om binnen het budget zo ecologisch mogelijk te bouwen en om te eindigen met een diverse groep”, vertelt Elien. Voor de overige negen appartementen en twee huizen wordt momenteel gezocht naar bewoners. “Het zou leuk zijn als er nog een aantal jonge gezinnen aansluiten, we voorzien immers een leuke speelruimte buiten waar zowel kinderen als volwassenen elkaar kunnen ontmoeten”.

Ben je geïnteresseerd in dit cohousingproject? De groep houdt infosessies om nieuwe buren te werven op 20/08 in Borsbeek en op 23/09 in Antwerpen. Bekijk ook https://www.cohousingprojects.com/project/eksterlaar of de facebookgroep ‘Cohousing Eksterlaar’.