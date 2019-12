Als bijzitter kat gestuurd naar verkiezingen? Dan riskeert u nu 400 euro boete BJS/BLG

19 december 2019

09u24 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag de eerste van drie themazittingen gehouden voor mensen die niet of te laat kwamen opdagen om als bijzitter te zetelen bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Het openbaar ministerie vorderde 400 euro boete.

Het parket had naar alle afwezige bijzitters uit het arrondissement Antwerpen een minnelijke schikking van 250 euro gestuurd. Wie alsnog kon bewijzen dat hij of zij op de dag van de verkiezingen een valabele reden had om niet te zetelen, hoefde die niet te betalen. Wie geen valabele reden had en de minnelijke schikking niet betaalde, moet voor de rechtbank verschijnen.

Het parket dagvaardde in totaal ruim driehonderd bijzitters die niet aan hun burgerplicht voldeden. Woensdag waren de eerste 104 spijbelende bijzitters aan de beurt. Een groot aantal kwam niet opdagen en hun zaken werden bij verstek behandeld. De anderen probeerden met allerlei excuses onder de gevorderde boete van 400 euro uit te komen.

“Ik heb de oproepingsbrief niet gekregen”, of “Ik was net te laat en het stembureau was al samengesteld”, waren de redenen die het vaakst werden aangehaald. Enkele mensen hadden de minnelijke schikking wel betaald, maar laattijdig.

De vonnissen worden op 29 januari uitgesproken. De andere bijzitters moeten op de themazittingen van 7 en 21 januari voor de rechtbank verschijnen.