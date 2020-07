Alles voor de wetenschap: onderzoekers UAntwerpen gooien plastic in Schelde om oplossingen te vinden voor afvalprobleem PhT

07 juli 2020

16u32 0 Antwerpen Plastic afval is een groot probleem. Onderzoekers van UAntwerpen wierpen dinsdag stroomopwaarts van Antwerpen fluogele plastic in de Schelde om uit te zoeken hoe die voorwerpen zich verplaatsen en hoe lang het duurt voor ze in de Noordzee terechtkomen. “We rekenen ook op de hulp van burgers om alles in kaart te brengen”, zeggen de onderzoekers. Einddoel: oplossingen vinden om plastic af te vangen.

De wetenschappers van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer ‘ECOBE) gaan al geruime tijd na hoe het is gesteld met de plasticvervuiling in de Schelde. Met fuiken of grote netten nemen ze stalen vanop een vissersboot. Daarnaast houden ze opruimacties op de oevers van de rivier. Dinsdag trok bioloog Bert Teunkens naar Wintam(Bornem), Dendermonde en Melle om daar flessen en ander plastic in het water te werpen. “We willen onder meer het effect van de getijden te weten komen en inzicht krijgen in het samenspel tussen de rivier en de oevers. Voorwerpen kunnen afwisselend aanspoelen en weer in het water worden meegevoerd.”

Burger kan meehelpen

De gewone sterveling kan alvast helpen bij het onderzoek. Teunkens: “Vind je een van de fluogele items met een uniek merkteken, surf dan naar www.zpr.one. Daarna leg je het voorwerp terug op de plek waar je het hebt gevonden. Je neemt best een foto en controleert of de ingegeven gps-coördinaten kloppen. Je maakt als burger kans op een leuke prijs.”

Eind vorig jaar werden al eens een aantal plastic voorwerpen losgelaten. Zo’n tien procent ervan werd een of meerdere keren teruggevonden, zowel op Belgisch als Nederlands grondgebied. Sommige items bevinden zich na zes maanden nog steeds dichtbij de plek waar ze in het water werden gegooid.

Met gps-trackers probeert men het ‘gedrag’ van de plastic voorwerpen nauwkeurig te volgen. Dat werkt niet altijd goed onder water. Een 30-tal items (fluo-oranje) kregen daarom een akoestische ‘tag’ die een signaal stuurt naar een netwerk van onderwaterontvangers.