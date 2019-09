Allereerste zorrosprinkhaan ooit ontdekt in België: “Nam wellicht de trein in Zuid-Frankrijk” Jan Aelberts

09 september 2019

14u23 0 Antwerpen Langs de spoorwegbermen in Mortsel heeft Natuurpunt afgelopen week een zorrosprinkhaan gespot. Het is de allereerste keer dat het dier in ons land gezien is. De unieke sprinkhaan nam waarschijnlijk in Zuid-Frankrijk de trein naar Mortsel.

Omdat het gezang niet leek op de bekende zang van sprinkhanen uit eigen land, trok Natuurpunt op onderzoek. “Tijdens de nacht van 24 augustus weerklonk een scherp geluid diep vanuit de bramen langs het spoor in Mortsel”, vertelt Annelies Jacobs van Natuurpunt Studie. “Dat het om een sprinkhaan ging, was wel duidelijk. Maar het leek niet op de gekende zang ‘srii-srii’ van de bramensprinkhaan, die normaal in deze regio frequent voorkomt.”

Masker

Uiteindelijk werd een eenzame zorrosprinkhaan gevonden, herkenbaar aan het masker dat lijkt op dat van Don Diego de la Vega, alias Zorro. “Een groep waarnemers van sprinkhanenwerkgroep Saltabel slaagde er uiteindelijk in om het dier te zien te krijgen”, zegt Annelies. “Ze betrapten de felgroen gekleurde sprinkhaan met het zwart maskertje. Die komt van nature voor in Zuidwest-Europa. De dichtstbijzijnde locatie waar ze voorkomen, is het zuiden van Frankrijk. Occasioneel liften dieren per ongeluk mee met vrachtverkeer, treinen of auto’s en komen ze zo elders terecht. Zo werd in 2010 een meegelift exemplaar aangetroffen in een tuin in Almere in Nederland. Met de vondst in Mortsel is de soort nu ook voor een eerste keer in België vastgesteld.”

Het lijkt er niet op dat de zorrosprinkhaan zich snel zal voortplanten in ons land. “Op plaatsen waar zowel mannetjes als vrouwtjes terechtkomen in geschikt leefgebied, en waar voortplanting plaatsvindt, kan het gebeuren dat nieuwe populaties ontstaan. Voorlopig ziet het er echter naar uit dat het beestje in zijn eentje is gereisd, en wellicht nog even eenzaam blijft roepen.”