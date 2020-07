Exclusief voor abonnees Allereerste ‘Antwerpse’ speelmat en daar kan ook een burgemeester niet aan weerstaan... Philippe Truyts

16 juli 2020

13u32 1 Antwerpen En dan komt het moment dat ook een burgemeester zich even opnieuw kind mag voelen. Bart De Wever leefde zich donderdag even uit, mét politieautootje, op de allereerste speelmat met de plattegrond van zijn stad. Nederlandse import, dat wel, van het Rotterdamse bedrijf City-Play.



We weten al langer dat Nederlanders gek zijn op Antwerpen, dus was het maar een kwestie van tijd voor City-Play na twaalf Nederlandse steden ook een Antwerpse speelmat zou maken. Die kans konden Bart De Wever en schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) niet laten liggen. Toen de burgemeester een speelgoed politiewagen liet aanrukken, vlijden de twee heren zich wat al te graag neer. En ze geraakten nadien weer recht, “al voel ik me daarbij al wat minder jong”, bekende de burgemeester.

