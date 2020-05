Allemaal samen voor veilige heropening: apotheek in Quartier National doet winkels mondmaskers en handgel cadeau Philippe Truyts

09 mei 2020

17u20 0 Antwerpen Solidariteit is geen loos begrip bij de handelaars van het Quartier National, de modebuurt begrensd door de Nationalestraat en de Kammenstraat. Apotheekgroep Antverpia wil zijn steentje bijdragen tot een veilige heropening van de winkels maandag. “We hebben vijftig gratis zakjes met chirurgische maskers, handgel en handcrème gemaakt”, zegt zaakvoerder Geert Van Genechten.

“Het waren spannende weken” erkent Van Genechten. “Hoofdzaak was goede zorg te geven aan onze klanten. Daarnaast moesten we oog hebben voor het welzijn van onze medewerkers. Die ervaring willen we nu graag delen met de leden van onze handelaarsvereniging Quartier National. Hoe bewaar je voldoende afstand? Hoe ga je om met je cliënteel?”

Solidariteit

Geert Van Genechten stelde een grote solidariteit vast onder de middenstanders die mochten openblijven tijdens de lockdown. “We deden elkaar graag een wederdienst. Een bakker die onze papierpers nodig had, leverde ons koffiekoeken. Een andere keer kregen we als bedankje voor ontsmettingsgels een lading fruit. Daarom vroegen we ons af hoe we de winkels die pas maandag openen het best konden helpen.”

We willen onze ervaring van de voorbije, spannende weken nu graag delen met de winkels die maandag de deuren openen Geert Van Genechten

Mondmaskers zijn nog moeilijk weg te denken. Van Genechten: “Vandaar het idee om een ‘Pure Globe’ kit uit te delen. Naast twee chirurgische maskers, die je tot 100 keer kunt hergebruiken, hebben we er een handgel mét apart pompje en een handcrème ingestopt. Zo’n crème komt van pas, want de handen zien af als je ze zo vaak wast.”

De handelaars moeten voor de kit gewoon een mail sturen naar antwerpen@antverpia.net. “In ons antwoord staan tips en vertellen we wanneer het pakket kan worden afgehaald.”

Negen apotheken

Antverpia is een bekende naam in de Vlaamse farmaciewereld, met zes apotheken in de regio Antwerpen en ook nog vestigingen in Mechelen, Leuven en Zelzate. De groep mikt alles samen op circa 250 kits in de betrokken gemeenten.