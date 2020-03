Exclusief voor abonnees Alleenstaande mama Sara (33) in coronatijd: “Voor het eerst voel ik me ook écht alleen” Jan Aelberts

24 maart 2020

17u29 0 Antwerpen Sara Goossens (33) is een alleenstaande mama en sinds de ‘lockdown light’ voelt ze zich, voor het eerst, ook echt zo. “Met de nadruk op ‘alleen’”, zegt Sara. “En ‘s avonds, als Rein (14 maanden) slaapt dan pieker ik. Wil ik na deze crisis nog wel dat broertje of zusje voor m’n zoontje, dat tweede kind waar ik zo van droomde?”

Ze redden het wel, met hun twee, Sara en zoontje Rein. De kasten zijn vol, de koelkast ook. Nieuw speelgoed ligt verspreid over de woonkamer - “al loopt Rein liever achter de poezen aan”. Toch ligt de eenzaamheid op de loer. En ‘s avonds sluipt hij de kamer binnen. “Als Rein slaapt dan pieker ik", vertelt Sara. “Wil ik na deze crisis nog wel dat tweede kind waar ik zo van droomde? Heel even was ik zwanger van een tweeling. In het eerste trimester van de zwangerschap verloor Rein zijn broertje of zusje. Het ‘Vanishing Twin Syndrome’. Maar het idéé van een tweede kind, een speelkameraad voor mijn zoontje, dat was al geboren.”

Zonder mijn zoontje Rein zou ik al lang gek geworden zijn. Sara Goossens (33)

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis