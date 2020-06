Alle tien Antwerpse stadsdichters bezingen hun ‘moeilijk lief’ op Spotlight PhT

16 juni 2020

16u29 0 Antwerpen Voorlopig moeten we nog vooral kleinschalig genieten van cultuur. Maar ook dat kan zeer fijn zijn. Neem nu vrijdag 19 juni: voor het eerst in de geschiedenis delen de tien stadsdichters dezelfde scène. Ze doen dat in het kader van Spotlight, het nieuwe virtuele podium van Arenberg & OLT Rivierenhof. Antwerpen Boekenstad doet ook mee.

Tom Lanoye was zeventien jaar geleden de allereerste stadsdichter in Vlaanderen, toen Eric Antonis (CD&V) nog schepen van Cultuur was. Onder zijn opvolger Philip Heylen CD&V) werd het stadsdichterschap een vaste waarde. Sinds januari zijn we aan de tiende toe met Seckou Ouologuem. Na Lanoye volgden Bart Moeyaert, Ramsey Nasr, Joke van Leeuwen, Peter Holvoet-Hanssen, Bernard Dewulf, Stijn Vranken, Maarten Inghels en Maud Vanhauwaert. Samen schreven ze meer dan honderd stadsgedichten.

Ongeziene beelden

Het optreden van de tien biedt een unieke kans om het verhaal van het stadsdichterschap helemaal te horen, van het Boerentorengedicht van Lanoye tot en met het meerstemmige ‘Krachtveld’ van Seckou Ouologuem. De organisatie belooft nooit vertoonde beelden en pittige anekdotes. Mauro Pawlowski zorgt voor de muzikale bruggetjes.

Wie het evenement wil volgen, surft naar https://spotlight.arenberg.be. Start: vrijdag 19 juni, 20 uur.