Alle schaamte voorbij. Na spuwincidenten op politie nu ook op zorgverleners: “Ik hoop dat jullie corona krijgen en sterven” Sander Bral

20 mei 2020

11u20 36 Antwerpen Sinds het begin van de coronacrisis duikt het éne spuwincident na het andere op. Personen spuwen, niezen of hoesten opzettelijk op etenswaren, burgers en dikwijls zelfs politie. Zondag pakte de politie twee verdachten op die spuwden naar ambulanciers en ziekenhuispersoneel: “Ik hoop dat jullie corona krijgen en sterven.”

Van drie maanden tot twee jaar cel en van 400 tot 2.400 euro boete. Zoveel riskeren personen die opzettelijk niezen, hoesten of spuwen op etenswaren of personen. Toch regende het de afgelopen maanden parketberichten van de éne ‘coronaspuwer’ na de andere. Daarbij werden vooral veel agenten geviseerd, die dikwijls optraden tegen overtredingen van de coronamaatregelen.

De afgelopen dagen heeft het ‘coronaspuwen’ een nieuw dieptepunt bereikt. Twee personen werden gearresteerd voor het opzettelijk spuwen naar zorgverleners. “Een 47-jarige Antwerpenaar werd zondagavond opgepakt in het kader van intrafamiliaal geweld”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Hij had zelf verwondingen opgelopen. Daarom had een politiepatrouille een ambulance opgeroepen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Voor verder medisch onderzoek werd beslist om de man naar het Jan Palfijnziekenhuis te voeren.”

“Ik hoop dat jullie doodgaan”

“De man duwde in de ziekenwagen het mondmasker dat om veiligheidsredenen was aangedaan naar beneden en spuwde naar het medisch personeel. Daarbij riep hij: ‘Ik hoop dat jullie allemaal corona krijgen en doodgaan’. Het parket heeft de man maandag voor de onderzoeksrechter geleid en die heeft beslist om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.”

Daarnaast was er zondagavond ook een 54-jarige vrouw die onder invloed spuwde naar medisch personeel in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). “Maar na ontnuchtering toonde ze erg veel spijt van haar daden”, zegt het parket. “Ze werd vrijgelaten onder voorwaarden.”