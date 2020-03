Alle Antwerpse scholen zijn klaar om leerlingen op te vangen: “Minstens drie leerkrachten per school” PhT

13 maart 2020

19u35 12 Antwerpen De Antwerpse scholen schorten vanaf maandag alle lessen op. Maar ze zijn open voor wie geen opvang voor zijn kinderen heeft. Dat laat schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) weten na overleg met overheden en instanties.

Er is onder meer afgesproken dat in elke school ten minste drie leerkrachten aanwezig zijn. “We mikken op één leerkracht per tien leerlingen. Als het nodig is, kunnen we wat schuiven met mensen tussen de scholen”, zegt Beels.

We moeten bekijken wat we jongeren aanbieden om verveling en rondhangen tegen te gaan Jinnih Beels (sp.a)

Ouders moeten elke dag aan de school doorgeven of hun kind(eren) de dag nadien naar de opvang komt. Hoe die wordt ingevuld, daar is elke school vrij in. De meeste scholen gaan volgens Beels ook aan de slag met creatieve oplossingen, zoals thuiswerken. “We moeten ook bekijken wat we jongeren kunnen aanbieden om verveling en rondhangen tegen te gaan. Niet alle ouders slagen erin om vijf weken lang hun kinderen te entertainen.”