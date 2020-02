Alle 48 hooligans die na Club-Antwerp knokten in Wommelgem krijgen stadionverbod

Jan Aelberts Sander Bral

03 februari 2020

13u07 8 Antwerpen Alle 48 hooligans die Alle 48 hooligans die zondagavond met elkaar op de vuist gingen aan de carpoolparking van Wommelgem krijgen alvast voor 14 dagen een stadionverbod. Gisteravond moesten tientallen ploegen van de lokale politiezones Minos en Antwerpen tussenkomen bij een vechtpartij tussen supporters van Antwerp en Club Brugge. Eén iemand raakte daarbij gewond.

Een Brugse supportersbus zakte gisteravond af naar Wommelgem voor een georganiseerd partijtje knokken met supporters van Antwerp. Aan de rotonde onder de E313 in Wommelgem, op de carpoolparking, moest de Antwerpse politie samen met de collega’s van de zone MINOS massaal tussenkomen. En dat deden ze. Dankzij het snelle optreden van al dat blauw was de veldslag snel afgelopen. Slechts één iemand raakte gewond. Hij werd afgevoerd met een ambulance richting ziekenhuis. Alle 48 hooligans werden gearresteerd.

“De supportersbus werd onder begeleiding afgezet op de eindbestemming in de Kempen”, vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. “De rest van de aangehoudenen werden druppelsgewijs gelost in de loop van de avond en nacht. Alle 48 gearresteerden krijgen alvast voor veertien dagen een stadionverbod. Er wordt een onderzoek naar slagen en verwondingen gevoerd, bovenop de maatregelen in het kader van de voetbalwet.”

Helikopter in de buurt

Eerder die avond verloor Antwerp uit op Club Brugge en met 1-0. Over het doelpunt van Brugge werd al fel gediscussieerd omdat de bal niet over de lijn zou zijn geweest, maar de scheidsrechter het doelpunt wel goedkeurde. Wellicht stak die fase de lont in het kruit.

Omdat de Antwerpse politie gisteravond toevallig een grote korpsactie met een helikopter hield in de buurt van de knokpartij, was ze uitzonderlijk snel ter plaatse met de grote middelen.

Rustige woonwijk

Vlak bij de de carpoolparking aan rotonde waar het robbertje zich zondagavond afspeelde, ligt een rustige woonwijk. Een buurtbewoner denkt er duidelijk het zijne van: “Idioten die het mooie van voetbal verzieken met kinderachtig machogedrag”, klonk het gisteren. Een andere buurman vond het geen probleem dat er geknokt werd. “Maar moeten ze daarvoor per se heel het verkeer en de gemeente op hun kop zetten?”

De rest van afgelopen nacht bleef het in ieder geval rustig. Welke straffen de hooligans van eigen club nog zullen krijgen, is nog niet duidelijk.