All You Need Is Love: Jenne Decleir

geeft miniconcert in Huizeken van Nazareth PhT

10 april 2020

16u01 1 Antwerpen Ontroerend moment vrijdagnamiddag in het Huizeken van Nazareth, hartje Sint-Andrieswijk. Jenne Decleir gaf er in de binnentuin een serenadeconcert voor de honderd bewoners van het woonzorgcentrum.

‘All You Need Is Love’: de ultieme meezinger van The Beatles, dag op dag 50 jaar geleden gesplit, liet even alle zorgen vergeten. Want de dreiging van het coronavirus weegt loodzwaar op onze rusthuizen.

Jenne Decleir grabbelde naar hartenlust in de rock-‘n’-roll-geschiedenis. Ook Elvis Presley en Roy Orbison passeerden de revue. De bewoners konden het optreden vanuit hun kamer volgen. Een aantal residenten mocht, met respect voor de social distancing, het serenadeconcert vanuit de binnentuin volgen omdat hun kamer er niet op uitkijkt.

De miniconcerten zijn een initiatief van het Zorgbedrijf Antwerpen en het Antwerps districtsbestuur. Ze organiseren een muzikale ronde langs verschillende woonzorgcentra. Bij de deelnemende artiesten vinden we nog namen als Tijs Delbeke, Sandra Mermans en John Birdsong.