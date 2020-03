Exclusief voor abonnees Algoritme gaat op zoek naar drugsgeld: stad laat mogelijke malafide bedrijven doorlichten door handelsinformatiekantoor BJS

03 maart 2020

12u09 3 Antwerpen De stad Antwerpen wil met de hulp van handelsinformatiekantoor Graydon een beter zicht krijgen op welke bedrijven op haar grondgebied mogelijk worden gefinancierd met criminele inkomsten. Het gaat om een proefproject waarbij Graydon bedrijfsinformatie verzamelt om daaruit te concluderen of bedrijven kredietwaardig en economisch betrouwbaar zijn.

“Criminelen werken zich met drugsgeld op in de ‘legale’ bovenwereld. Ze treden toe tot het establishment. Het is niet uit te sluiten dat ze stilaan in verschillende strategische sectoren infiltreren.” Al in het najaar van 2017 schetsten stad, politie en gerecht een weinig fraai beeld van de georganiseerde drugscriminaliteit in Antwerpen. Onder meer de verwevenheid tussen de georganiseerde misdaad en de bedrijfswereld baart de instanties grote zorgen. Het is geweten dat criminelen hun drugsgeld graag witwassen door lokale overnemingen zoals hotels, restaurants, shishabars en massagesalons over te nemen en erin te investeren.

De stad Antwerpen en de lokale politie proberen al langer de strijd op te voeren tegen de illegale economische circuits die in bepaalde delen van de stad welig lijken te tieren. Tot nu toe ging het onder meer om het uitvoeren van tal van controles, bijvoorbeeld rond het voldoen aan verschillende vergunningsvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften. Op basis van die bevindingen kan de burgemeester malafide zaken bijvoorbeeld (tijdelijk) laten sluiten.

Wanneer de boekhouding van een bepaalde firma niet pluis is, kán dit een indicatie zijn dat er meer aan de hand is Johan Vermant, woordvoerder Bart De Wever

Algoritme

Het Antwerpse stadsbestuur gaat nu een stap verder en begint een samenwerking met het Nederlandse handelsinformatiekantoor Graydon. Die firma beoordeelt de solvabiliteit en de economische betrouwbaarheid van zowel individuele bedrijven als bedrijven in een bepaalde wijk of sector en gebruikt daarvoor data van onder meer de arbeidsrechtsbank, informatie van wagens die ingeschreven staan bij een bedrijf of het aantal vacatures bij een onderneming. Door een algoritme op die informatie los te laten, zou Graydon de stad een overzicht van mogelijk malafide bedrijven kunnen bezorgen.

“Wanneer de boekhouding van een bepaalde firma niet pluis is, kán dit een indicatie zijn dat er meer aan de hand is”, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Aanwijzingen over mogelijke criminele activiteiten kunnen voor onze politie een aanleiding geven om in bepaalde zaken te gaan controleren. Voldoet de brandveiligheid? Is men in orde met de bouwcode? Op basis van de bevindingen kunnen dan bestuurlijke maatregelen opgelegd worden. Helaas hebben we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze noorderburen, als lokale overheid nog té weinig slagkracht in de strijd tegen de “ondermijnende” drugscriminaliteit.”

In het kader van het Stroomplan kan de stad zijn bevindingen ook doorgeven aan de gerechtelijke instanties, zo benadruk Vermant. “Voor het KALI-team (de speciale taskforce waarbinnen lokale en federale politie, parket, sociale inspectie en douane fysiek samenwerken, red.) kan de informatie over mogelijke malafide bedrijven bijvoorbeeld zéér nuttig zijn.”

Oneerlijke concurrentie

Met het inwinnen van economische informatie bij Graydon hoopt de stad niet alleen de georganiseerde misdaad pijn te kunnen. Het wil de lokale economie een duwtje in de rug geven. “Criminelen die in onze economie investeren doen aan oneerlijke concurrentie”, zegt Vermant. “Ze treffen bonafide Antwerpse handelaars en tasten het economische weefsel in onze wijk aan.”

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een budget van 36.000 euro voorzien voor de samenwerking met Graydon. “Het gaat voor alle duidelijkheid om een proefproject”, benadrukt Vermant. “Na afloop volgt een evaluatie, waarna we bekijken of we hiermee structureel verdergaan.”