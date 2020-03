Alex Agnew ziet alle shows afgelast door de coronacrisis, maar: “Ik zit in een luxepositie, ik ben de laatste die mag klagen”

Antwerpen

Het overzicht van hoe bekende Antwerpenaars de lockdown beleven, vind je

.

Wat gaan wandelen, een beetje sporten, een boek lezen of een film kijken... De ‘lockdown’ van comedian Alex Agnew, die sinds kort in Mortsel woont, ziet eruit zoals menig man in quarantaine nu alle shows van zijn tour ‘Be careful what you wish for’ waarschijnlijk tot september geannuleerd zijn. “Als het coronavirus iets oplevert, is het dat ik toch iets altruïstischer ben geworden.”