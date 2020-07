Exclusief voor abonnees Alessandra (28) over de helse laatste maanden van haar vader in Antwerps rusthuis: “Ze logen zelfs over zijn gebroken heup” Philippe Truyts

06 juli 2020

20u00 0 Antwerpen Alessandra Ruyten (28) verliest in april haar 73-jarige vader aan corona, na een lijdensweg in een Antwerps woonzorgcentrum. Drie maanden later wil ze haar verhaal met de wereld delen. “Ik zwijg niet langer na de gruwelijke getuigenissen over de crisis in de rusthuizen. Al is het maar om te beletten dat andere mensen hetzelfde overkomt als mijn lieve, fiere papa. Ik heb ook een klacht ingediend bij de Woonzorglijn.”

Midden april vertelt de Antwerpse fotografe Alessandra aan VTM en onze krant hoe ze in volle coronacrisis afscheid had moeten nemen van haar vader Jean-Michel Ruyten op de palliatieve afdeling van het Sint-Vincentiusziekenhuis. Hoe ze hem zelfs niet mocht aanraken, maar tóch even zijn hand vastnam. En hoe hij haar nog ‘je t’aime’ toefluisterde. Op 4 april was bij hem corona vastgesteld. Maar over hoe hij was behandeld in het woonzorgcentrum, zweeg ze. Tot nu.

