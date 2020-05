Albert Heijn opent deze zomer nieuwe winkel in oud postgebouw op Groenplaats Annelin Marien

18 mei 2020

16u04 0 Antwerpen Nadat het filiaal van Albert Heijn op de Groenplaats in 2017 de deuren sloot na een fusie met Delhaize, opent de Nederlandse winkelketen er nu opnieuw een filiaal, een tiental meter verder. De nieuwe winkel komt in het oude postgebouw, waar tot 2018 nog de overdekte foodmarket Mercado gevestigd was.

De nieuwe winkel van Albert Heijn komt er al snel, in de zomer van 2020. “Aan de buitenkant van het postgebouw raken we niet, maar de binnenkant wordt een gloednieuwe Albert Heijn”, aldus woordvoerder Ann Maes. “Daarbij zal er een volledig nieuw team aangeworven worden, zo’n 40 à 60 medewerkers.”

Enkele jaren geleden, in 2017, moest een filiaal van Albert Heijn enkele meters verder nog noodgedwongen sluiten. “We moesten de winkel opgeven na een fusie met Delhaize”, aldus Maes. “Anders werd de groepering Albert Heijn-Delhaize te sterk in dat gebied. Maar de kaarten liggen ondertussen anders, want er komen constant nieuwe spelers bij en er vallen er anderen af. De Groenplaats werd dus opnieuw een aantrekkelijke locatie voor ons.”