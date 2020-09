Albert Heijn levert nu ook aan huis in Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Schilde, Deurne en Borgerhout: levering aan huis vanaf 50 euro ADA

24 september 2020

12u20 0 Antwerpen Vanaf nu kan je in 6 extra gemeenten bestellingen plaatsen voor thuislevering bij supermarkt Albert Heijn. De winkel levert jouw boodschappen aan huis in Deurne, Borgerhout, Schoten, Schilde, Wommelgem en Wijnegem. Volgende week gebeuren de eerste leveringen in die gemeenten.

In totaal kunnen 160.000 huishoudens boodschappen bij Albert Heijn thuis laten leveren. Zij wonen in 16 gemeenten in de Antwerpse regio. Thuisleveringen worden bijzonder warm onthaald. Eind juli konden de eerste klanten aan de slag met thuisleveringen. Dat is een groot succes gebleken: 90 procent van de bestelslots is bezet.

Het Home Shop Center van Albert Heijn in Eindhoven neemt de Vlaamse thuisleveringen voor rekening. Die worden geleverd aan de Belgische hub in Turnhout, uitgebaat door logistieke partner Cornelissen Groep. Vanuit Turnhout vertrekken bestelwagens richting klant.

Bestellen doe je op www.ah.be of via de gloednieuwe Albert Heijn app en een levering is mogelijk vanaf 50 euro. Voor de levering betaal je nooit meer dan 5 euro. 16 gemeenten worden nu in totaal bediend: Borsbeek, Hove, Lint, Kontich, Wilrijk, Berchem, Hemiksem, Aartselaar, Mortsel, Edegem, Deurne, Borgerhout, Schoten, Schilde, Wommelgem en Wijnegem.