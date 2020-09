Alarmpistool maakt het speurders lastig: voor wie waren schoten bedoeld? Patrick Lefelon

23 september 2020

18u44 0 Antwerpen Dinsdagnacht zijn er opnieuw schoten afgevuurd in de Schijfstraat op het Kiel. De lokale politie werd rond 4u15 verwittigd en vond hulzen van een alarmpistool in de straat. Volgens buurtbewoners was het de tweede nacht op rij dat er geschoten werd.

De politie kan de twee schietincidenten niet linken aan een mogelijk slachtoffer. Een alarmpistool vuurt geen kogels af waardoor er nergens inslagen zijn in een auto of een gevel. De speurders hebben dus het raden naar wie er geviseerd werd. In de Schijfstraat wonen verschillende havenarbeiders die een mogelijk doelwit in een afrekening in het drugsmilieu.

Het blijft echter koffiedik kijken. Vandaar dat de afdeling Agressie van de federale gerechtelijke politie niet bij de zaak wordt betrokken. Het onderzoek is in handen van de lokale politie.

Afgelopen weekend gebeurde er een gelijkaardige schietpartij op Linkeroever. Daar namen onbekenden een voorbijrijdende auto onder vuur met een alarmpistool.