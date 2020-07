Alarmerend hoog loodgehalte in bloed van kinderen nabij Umicore Hoboken: “Eigenlijk moet gezinnen met jonge kinderen afgeraden worden om hier te wonen”

Antwerpen

In de wijken vlak bij de site van Umicore Hoboken is het loodgehalte in het bloed van de kinderen alarmerend hoog. Die piek zou te maken hebben met opdwarrelend stof uit de fabriek, dat via ramen en deuren de huizen in de buurt binnenkomt. Maar de sociale woonwijk kampt al jaren met extreme vervuiling. ‘Niemand had ons iets gezegd.’