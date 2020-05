Al gespot? 25 meter lange regenboogvlag hangt aan hotelgevel ADA

15 mei 2020

14u45 0

Aan de gevel van het De Keyser Hotel op de De Keyserlei aan het Centraal station hangt een 25 meter grote regenboogvlag. De actie kadert in het licht van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Naast Mr Gay Belgium 2019 Matthias De Roover was ook burgemeester Bart De Wever en schepen Karim Bachar aanwezig op de onthulling.

“Deze bijzondere tijden verplichten ons creatief te zijn maar dat we iets moeten doen dat staat vast. Nog steeds worden holebi’s gediscrimineerd. Zo las ik dat sommigen suggereren dat zij aan de basis zouden liggen van het coronavirus. Die complotten tegen minderheidsgroepen is zo oud als de straat maar het toont wel het belang van deze actie. Als stad willen we tonen dat we allemaal aan hetzelfde zeil trekken en samen strijden voor gelijke kansen.”

De vlag blijft nog zeker tot en met zondag hangen.