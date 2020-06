Al eens van een Japanse bentobox geproefd? In pop-upzomerbar SOMMAR maakt chef van The Jane ze voor jou klaar Annelin Marien

11 juni 2020

17u56 0 Antwerpen Op de Rijnkaai in Antwerpen opent morgen al voor de zesde keer de pop-up zomerbar SOMMAR, al zal deze editie anders zijn dan anders. SOMMAR slaat namelijk de handen in elkaar met Nick Bril van The Jane: in SOMMAR x The Jane Open Air zal de de chef Japanse bentoboxen serveren.

SOMMAR is tijdens de zomermaanden al zes jaar lang een vaste waarde aan de Rijnkaai. Er zijn telkens cocktails en andere drankjes te verkrijgen, bijgestaan door een paar ‘barbites’. Dit jaar gooit SOMMAR het roer om, en gaan ze naast het bargedeelte voor een ‘full dining experience’. Daarvoor slaan ze de handen in elkaar met chef Nick Bril van The Jane.

“Tijdens de lockdown kwam ik Nick Bril toevallig tegen tijdens een wandeling”, vertelt Jan Van Leuffel van SOMMAR. “We zijn beginnen babbelen over de nieuwe omstandigheden, en meteen kwam er ook een brainstorm over hoe we elkaar daarbij zouden kunnen helpen. Zo hebben we elkaar vrij snel gevonden in een nieuw concept, waarbij twee sterke merken samen een mooi verhaal kunnen schrijven in deze nieuwe situatie.” (lees verder onder de foto)

Reserveren verplicht

SOMMAR was vroeger publiek toegankelijk, dit jaar verloopt alles via reservaties. Naast de bar met kleine hapjes is er nu ook een restaurantgedeelte, beiden verzorgd door koks van The Jane. “Nick Bril neemt deze zomer zijn team van de Upper Room Bar mee naar de Rijnkaai. Hij zal dus samen met Thomas Swenters en Jean-Philippe Vormezeele instaan voor het culinaire gedeelte. Trésor Vets zal, samen met andere bekende Upper Room Bar-gezichten de bediening op zich nemen.”

Het concept: een Japanse bentobox. Hierbij krijg je een aantal gerechten in een box aan tafel, zodat je de gerechtjes kan delen. Voor een ‘petit bento’ met maatjes, gazpacho, ceviche, oesters en tempura betaal je 25 euro, voor een ‘grand bento’ met yakiniku (gegrild vlees) en tonijn 40 euro. Daarnaast kan je in de bar nog wat kleinere hapjes bestellen, zoals burrata, hummus of een burger.

Vrijdag 12 juni gaat de pop-up zomerbar open voor het publiek. De reservaties gaan hard, dus snel zijn is de boodschap. SOMMAR x The Jane Open Air is geopend van dinsdag tot en met zondag, en dat nog tot en met 10 september.