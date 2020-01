Al 70 jaar klasgenoten: Nicole brengt haar klasje uit 1950 weer samen Annelin Marien

28 januari 2020

16u51 0 Antwerpen 70 jaar vriendschap: dat werd vandaag gevierd bij een etentje in restaurant Sir Anthony Van Dijck in de Vlaaikensgang in Antwerpen. Dertig jaar geleden besloot Nicole Legein (75) om haar klasgenoten uit de lagere school opnieuw op te zoeken, en na al die tijd zien de dames mekaar nog steeds. De eerste klasreünie, in 1990, kreeg een plekje in De Nieuwe Gazet, en ook 30 jaar later staan de dames in deze krant.

De meisjes van het eerste leerjaar in schooljaar 1950-1951 van het schooltje in de Speerstraat op het Kiel, vieren vandaag hun vriendschapsjubileum. Exact 30 jaar geleden, op 27 januari 1990, bracht Nicole Legein haar klasje van toen terug samen. “30 jaar geleden kreeg ik door het VTM-programma ‘Klasgenoten’ het idee te proberen de schoolvriendinnen van het schooljaar 1950-1951 weer bijeen te brengen”, zegt initiatiefneemster Nicole. “Ik had nog een foto van ons klasje uit 1950, en gelukkig kende ik op de foto nog bijna alle namen en voornamen van de medeleerlingen, en kon ik mijn opzoekwerk starten. Geen gemakkelijke taak, maar ik slaagde erin om een 20-tal van hen te vinden. Ik wilde een gezellig babbeluurtje houden om te ervaren of we elkaar na al die jaren nog kenden, en wat er van ons was geworden na de lagere school.” (lees verder onder de foto)

Vaste kern

Hun klasreünie haalde in 1990 De Nieuwe Gazet, de voorloper van Het Laatste Nieuws, maar het bleef niet bij die éne bijeenkomst in 1990. “Die eerste keer dat we elkaar terugzagen in 1990 was formidabel, en het klikte meteen terug. Ik kende alle gezichten nog, en het was plezant om iedereen nog eens te zien. We bleven dan ook afspreken, en dat doen we nu al 30 jaar. Vroeger gingen we weleens bowlen of op weekend, nu we op pensioen zijn, gaan we elke 2 maanden ergens iets eten.” Vandaag waren er 10 voormalige klasgenoten aanwezig, samen met hun echtgenoten. “De vaste kern, want met de tijd zijn er ook wel wat medeleerlingen afgevallen.” Ze aten gezellig iets, lieten foto’s rondgaan van vroeger, en zo werd het een geslaagd vriendschapsjubileum.