Al 38 ‘coronaspuwers’ opgepakt en bijna 5.000 overtreders betrapt sinds start maatregelen Sander Bral

06 mei 2020

12u06 1 Antwerpen Sinds de intrede van de maatregelen in de strijd tegen corona heeft de lokale politie van Antwerpen al meer dan vierduizend keer moeten optreden tegen overtreders en werden bijna vijfduizend pv’s opgesteld. 527 overtreders zijn minderjarigen. Al 38 verdachten komen voor de rechtbank voor opzettelijk spuwen, hoesten of niezen.

Het parket van Antwerpen gaf woensdagvoormiddag een nieuwe update over hoeveel politie-interventies er plaatsvonden tussen maandag 16 maart, de start van de lockdownmaatregelen in ons land en dinsdag 5 mei.

De politie moest in die tijd al meer dan vierduizend keer optreden in Antwerpen, 4.872 processen-verbaal raakten daarvan tot bij het parket. 2.688 personen kregen een minnelijke schikking van 250 euro voorgeschoteld, 48 overtreders moeten 750 euro ophoesten als ze de boete niet aanvechten.

Hoesten op pizza’s

Mensen die opzettelijk spuwen, hoesten of niezen op etenswaren of personen, dikwijls politie, komen er met een minnelijke schikking niet van af. Ze worden verwacht op de rechtbank. Sommigen van hen kwamen eind april al voor. Zo riskeert een veertiger vijftien maanden celstraf en 1.600 euro boete voor het opzettelijk hoesten op diepvriespizza’s in de supermarkt. Bij zijn arrestatie spuwde hij drie keer opzettelijk naar de politie. De andere zogenoemde ‘coronaspuwers’ zullen zich moeten verdedigen op maandag 11 mei voor de rechtbank van Mechelen en op donderdag 14 mei in Antwerpen.

In juni volgt er in het Vlinderpaleis een themazitting met veelplegers. Van alle coronadossiers zijn er 527 waarbij minderjarigen betrokken zijn.