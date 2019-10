Al 3.000 handtekeningen tegen nieuwe routes tram 8 en 24 PhT/ADA

12 oktober 2019

12u56 10 Antwerpen De Lijn wijzigt vanaf de herfstvakantie een aantal tramlijnen. Voor wie vanuit Borgerhout naar het stadscentrum of het zuid wil, heeft dat gevolgen. Groen Borgerhout startte een petitie tegen de nieuwe routes voor tram 8 en 24. De teller staat nu op ruim 3.000 ondertekenaars.

Tram 24 rijdt vanaf november van Silsburg (Deurne) naar het Havenhuis op het Eilandje in plaats van naar de Melkmarkt in het stadscentrum. Lijn 8 wordt ingekort van de P+R Wommelgem tot halte Astrid. Nu ligt de terminus nog op het Zuid. “Deurne en Borgerhout verliezen met tram 24 hun enige rechtstreekse verbinding naar het stadscentrum. Je zal aan Astrid moeten overstappen op tram 11, mét een lage frequentie”, betoogt Groen. Het afschaffen van de verbinding van tram 8 met het Zuid leidt volgens de partij tot een halvering van het aantal plaatsen per uur, aangezien tram 8 een van de twee intensief gebruikte lijnen naar het Zuid is. “Bij de overstap aan Astrid zal er ook geen plaats zijn op de nu al tjokvolle trams.”

Overigens blijft Borgerhout aandringen op de afwerking van premetrostations Drink, Carnot, College en Morkhoven om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer vanuit Borgerhout te verbeteren.