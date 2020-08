Al 10.000 Antwerpenaars beboet voor overtreding coronamaatregelen Patrick Lefelon

06 augustus 2020

12u35 4 Antwerpen De Antwerpse politie heeft sinds 20 maart bijna 5.000 processen-verbaal opgesteld. In die vaststellingen zijn zo’n 10.000 mensen en meer dan 400 handelszaken opgenomen. Na de verstrenging door gouverneur Cathy Berx zijn in één week 627 pv’s opgesteld, vooral voor het niet of verkeerd dragen van het mondmasker. Slechts 84 Antwerpenaars kregen een pv voor het zondigen tegen de avondklok.

De politie handhaaft de coronamaatregelen op federaal, provinciaal en stedelijk niveau. Voor de afgelopen week van woensdag 29 juli tot 5 augustus valt vooral het aantal vaststellingen rond het dragen van het mondmasker op.

* Van de 627 pv’s waren er 502 voor mensen die hun mondmasker niet droegen (of bij hadden) op het openbaar vervoer of op publieke plaatsen.

* 84 keer stelde de politie een proces-verbaal op voor personen die de avondklok tussen 23.30 uur en 6 uur niet respecteerden.

* 40 horecazaken waren niet of slechts gedeeltelijk in orde met de registratieplicht van hun cliënteel.

* 11 processen-verbaal gingen over het niet respecteren van de social distancing.

* 2 keer stelde de politie een proces-verbaal op ten gevolge van het verbod op hoog risicovol consumptiegedrag (bijvoorbeeld gebruik van shishapijp).

64 horecazaken gesloten

De Antwerpse politie heeft sinds de verstrenging van vorige woensdag bijna 3.000 horecazaken gecontroleerd. Het overgrote deel van de horecazaken leeft de richtlijnen goed na. Uit resultaten van hercontroles blijkt ook dat het aantal vaststellingen afneemt.

Toch zijn 64 horecazaken onmiddellijk gesloten omwille van een flagrante overtreding tegen de Covid-richtlijnen. Hoofdzakelijk was het ontbreken of niet correct bijhouden van een klantenregistratie en het niet dragen van een mondmasker door de uitbater of het personeel de reden van de sluiting.

In 40 % van de gevallen ging het over een café, 33 % van de sluitingen is een restaurant en tot slot 9 % zijn winkels met essentiële voeding.

Vooral pv’s op zondag

De sterkste piek in het aantal vaststellingen heeft zich gesteld op zondag 2 augustus 2020. De politie stelde toen 151 overtredingen tegen de coronamaatregelen vast. Toen gingen 162 mensen en 13 handelszaken in de fout. Ondanks de gebeurtenissen van dat weekend, registreerde de politie op vrijdag 83 en op zaterdag 106 inbreuken. Het aantal processen-verbaal bleef tijdens het weekend beperkt dankzij de verschillende oproepen om sereen en niet in groep de verschillende sportieve en familiale gebeurtenissen te beleven.