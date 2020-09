Airbnb wordt steeds populairder, zeggen onderzoekers AP-Hogeschool: “Het is goedkoper en het lokale aspect wordt gesmaakt” ADA

22 september 2020

11u28 0 Antwerpen Het populaire platform Airbnb zal een dominante logiespositie behouden op de markt. Dat zeggen onderzoekers van de AP Hogeschool op basis van een consumentenonderzoek en interviews met Airbnb-hosts, hoteliers en toeristische diensten. Het lokale aspect, de authentieke locaties en de prijs zijn de belangrijkste drijfveren om voor Airbnb te kiezen.

Airbnb is een online platform waar particulieren hun woning, appartement of een kamer ter beschikking kunnen stellen aan toeristen tegen een prijs per nacht. De laatste jaren won het platform steeds meer aan populariteit. Het ziet er niet naar uit dat die populariteit plots zal afnemen, menen onderzoekers van de AP Hogeschool. AP-onderzoeker Christian Holthof deed een grootschalig internationaal consumentenonderzoek om te bepalen waarom gekozen wordt voor een Airbnb, dan wel een hotel. 1.500 mensen uit België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland vulden de bevraging in.

Lokale aspect

“De Airbnb-gasten verkozen Airbnb omwille van het lokale aspect en de accommodatie,” zegt Holthof. “Vooral het ontmoeten van nieuwe mensen, interactie met de lokale bevolking, het verkrijgen van toeristische tips van de hosts, de grote ruimte, het toegang hebben tot huishoudelijke voorzieningen en het verkiezen van een huiselijk gevoel. Ook het feit dat Airbnb goedkoper is dan andere accommodatievormen wordt gesmaakt door de Airbnb-gasten.”

Reizigers die een hotel verkiezen, doen dit vooral omwille van het aspect ‘gemak’. “Het hotel bevindt zich in de buurt van toeristische plaatsen, is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, het is gemakkelijk om in- en uit te checken, problemen worden snel opgelost, een hotel is proper, hygiënisch en gemakkelijk te reserveren. Kortom, de verwachtingen van een hotel zijn gekend.”

Interviews met hotelvertegenwoordigers, Airbnb-hosts en verantwoordelijken van toeristische diensten uit de provincie Antwerpen, tonen volgens de onderzoeker bovendien aan dat Airbnb een blijver is.