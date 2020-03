Air Antwerp ziet drastische daling in aantal boekingen BJS/BLG

12 maart 2020

16u34 0 Antwerpen Luchtvaartmaatschappij Air Antwerp, die vliegt tussen Antwerpen en Londen, noteert in de laatste week een aanzienlijke daling in het aantal boekingen. De maatschappij evalueert de situatie en bekijkt maatregelen.

“Vorige week was alles nog zo goed als normaal, maar deze week zien we een daling in het aantal passagiers”, zegt woordvoerder Yves Panneels. “We volgen de situatie de volgende dagen verder op.”

Een mogelijke verklaring voor de terugval is het soort klanten die de kleine maatschappij aantrekt. “Wij ontvangen voornamelijk zakenreizigers”, zegt Panneels. “Mogelijk is de terugval te wijten aan afgelaste vergaderingen en maatregelen zoals telewerk.”

Voorlopig gaat de maatschappij nog niet over naar het schrappen van vluchten.