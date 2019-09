Air Antwerp vliegt naar Londen: “Niet milieuvriendelijker dan trein, maar wel véél sneller” BJS

09 september 2019

16u33 0 Antwerpen Op Antwerp Airport is maandag de eerste vlucht van Air Antwerp vertrokken. De kersverse luchtvaartmaatschappij gaat elke weekdag met één toestel drie keer heen en weer vliegen tussen Deurne en London City Airport. “Uiteraard is de trein milieuvriendelijker, maar we moeten ook kijken naar wat efficiënter is.”

De verbinding Antwerpen-Londen is sinds 1993 altijd een vaste waarde voor Deurne geweest. Toch speelde de luchthaven de cruciale route vorige week kwijt. Het vertrek van de Britse lagekostenmaatschappij Flybe kwam niet onverwacht. De maatschappij vloog niet naar London City, maar naar London Southend (op zo’n 60 kilometer van de Britse hoofdstad, red.), wat de lijn voor drukbezette zakenlui onaantrekkelijk maakte. Er was bovendien maar één vlucht per dag en die vertrok pas om 14u. Vorige zomer was de route Antwerp-London City ook al gesneuveld, als gevolg van het faillissement van VLM Airlines.

Met de komst van Air Antwerp heeft Antwerp Airport sinds maandag haar felbegeerde verbinding met de stadsluchthaven van Londen opnieuw beet. De luchtvaartmaatschappij vliegt op weekdagen driemaal per dag heen en terug. Op zondagavond biedt de luchtvaartmaatschappij één vluchtfrequentie aan en op zaterdag wordt niet gevlogen. Opvallend: de vluchten zullen uitgevoerd worden met slechts één toestel: een Fokker 50 turboprop, die plaats biedt aan vijftig passagiers. Air Antwerp heeft voorlopig vijftien personeelsleden in dienst. Een tiental mensen is oud-werknemer van VLM.

“Air Antwerp is momenteel de kleinste luchtvaartmaatschappij van het land. En dat is moedwillig zo gedaan: we stellen ons bescheiden op en beginnen kleinschalig”, zegt CEO Johan Maertens, die eerder al aan het hoofd stond van het ter ziele gegane VLM. Air Antwerp mikt op 50.000 passagiers per jaar. “Op de eerste vlucht naar Londen waren maandagochtend 42 van de 50 stoelen bezet. Als we een bezettingsgraad van 60 procent kunnen aanhouden, zijn we binnen enkele maanden al rendabel. Dan pas zouden we over eventuele nieuwe bestemmingen kunnen nadenken.”

Anders dan de naam doet vermoeden is Air Antwerp géén Belgische speler. De luchtvaartmaatschappij is voor 75 procent in handen van het Ierse CityJet. De overige 25 procent zijn in het bezit van het Nederlandse KLM. Ironisch genoeg was het die laatste die passagiers enkele maanden geleden vroeg om minder te vliegen. “Op de korte afstand zou niet het vliegtuig maar de trein de eerste keus moeten zijn”, klonk het in de reclamecampagne van KLM.

In vogelvlucht liggen Antwerpen en Londen een slordige 300 kilometer van elkaar. Is het een vlucht tussen de twee steden wel verantwoord? “Natuurlijk is de trein milieuvriendelijker, maar we moeten ook kijken naar wat efficiënter is” reageert CEO Johan Maertens. “Met de trein ben je vanuit Antwerpen minstens vier uur onderweg, met onze verbinding minder dan een uur. Dat is de reden dat we dit product aanbieden: om een kleine niche adequaat te bedienen.”

Maertens voegt daaraan toe dat zijn maatschappij nu en in de toekomst enkel met door een propeller aangedreven ‘turboprop’-toestellen zal vliegen. “Die zijn een pak milieuvriendelijker dan straalvliegtuigen met een gelijkaardige capaciteit.”