Air Antwerp vliegt binnenkort tweemaal op zondag naar London City Airport

BJS

12 december 2019

14u00 0 Antwerpen Air Antwerp gaat zijn vluchtschema op de route Antwerpen - London City Airport wijzigen. Vanaf 22 december 2019 biedt de regionale luchtvaartmaatschappij op zondagen twee vluchten naar Londen aan. Nu vliegt Air Antwerp op zondag slechts eenmaal heen en terug.

Tegelijk werd beslist om vanaf de kerstperiode op dinsdagen enkel ‘s ochtends en ‘s avonds te vliegen. Op alle andere weekdagen blijft de in Antwerpen gevestigde regionale luchtvaartmaatschappij drie vluchten per dag naar het Londense zakencentrum aanbieden.

Air Antwerp is nu drie maanden actief op de populaire zakenroute naar London City. CEO Johan Maertens legt uit waarom het vluchtschema werd aangepast: “Wij hebben de voorbije weken vastgesteld dat op zondagen de vraag groter is dan wij aanvankelijk hadden verwacht. Daarom gaan wij vanaf 22 december het aantal vluchten op zondag verdubbelen. Op die manier willen wij ons aanbod beter laten aansluiten op de reisbehoeften van onze passagiers. Het zijn niet alleen mensen die dankzij Air Antwerp tijdens het weekend op een snelle en aangename manier vrienden en familieleden willen bezoeken, maar ook citytrippers die graag een andere stad verkennen en zakenreizigers die op het einde van het weekend al naar Antwerpen of het centrum van London willen.”

Air Antwerp vliegt 16 keer per week van Antwerpen naar London City Airport. Op de route wordt een Fokker 50 ingezet, die plaats biedt aan 50 reizigers.