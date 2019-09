Air Antwerp serveert speciaal biertje naar aanleiding van nieuwe route naar Londen BJS

09 september 2019

17u58 0 Antwerpen Luchtvaartmaatschappij Air Antwerp, dat maandag is begonnen met lijnvluchten tussen Antwerpen en Londen, gaat naar aanleiding van de nieuwe route aan boord een speciaal biertje serveren. Het gaat om een laag alcoholisch bier van microbrouwerij Vrijstaat Vanmol.

“Een tijdje geleden werden wij door Air Antwerp gecontacteerd met de vraag of Vrijstaat Vanmol voor een lekker bier in blik kon zorgen”, vertelt brouwer-cartoonist Erwin Vanmol, “Zo’n verzoek laten wij natuurlijk niet links liggen, integendeel. We kozen voor onze frisse, hoppige Janimal met een alcoholpercentage van 3,3% en ontwierpen een speciaal etiket met daarop de skylines van Antwerpen en de Britse hoofdstad.”