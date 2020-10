Agressieve winkeldieven op Meir overmeesterd met pepperspray Sander Bral

04 oktober 2020

Een politieman in burger werd tijdens een verhoor op de Meir aangesproken door medewerkers van een grootwarenhuis. De bewakingsagent had gezien hoe drie verdachte mannen spullen wegstaken in een tas en deze tas over de veiligheidspoortjes hadden geheven. De politieman onderschepte samen met de bewakingsagent de drie dieven.

Die waren daar duidelijk niet mee gediend en verzetten zich meteen. De politieman werd naar de keel gegrepen. Uiteindelijk werd er pepperspray gebruikt om de drie mannen te overmeesteren. Ze waren in het bezit van materiaal dat gebruikt kan worden voor winkeldiefstallen. Ze hadden in de winkel een buit van 700 euro gemaakt.

De drie bleken illegaal in ons land en werden gearresteerd.