Agressieve Pool zonder papieren opgepakt Sander Bral

01 augustus 2019

12u54 0

Het politiewijkteam van de historische binnenstad hield begin deze week toezicht naar overlast op verschillende pleinen in hun werkgebied. Daarbij werd gekeken naar openbare dronkenschap en ‘claimers’ (agressieve bedelaars). Tijdens de controle werden twee geseinde personen aangetroffen. Twee dronkenlappen mochten hun roes uitslapen in de cel. Eén man die illegaal in ons land verbleef, onlangs nog politiemensen verwondde en een dienstvoertuig beschadigde, werd door het wijkteam aangetroffen en zal door de Dienst Vreemdelingenzaken gerepatrieerd worden naar zijn thuisland Polen.