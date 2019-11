Agressieve overvaller gezocht die 55-jarige vrouw probeerde te wurgen Sander Bral

06 november 2019

Politie en parket zijn op zoek naar de onbekende overvaller die in juli drie keer toesloeg op straat in de omgeving van de Turnhoutsebaan. Via het vtm-opsporingsprogramma Faroek Live werden dinsdag beelden verspreid van de dader. Tijdens één van de gewelddadige straatroven probeerde hij een 55-jarige vrouw te wurgen.

Op donderdag 4 juli werd de 55-jarige Safia uit Bosnië-Herzegovina brutaal overvallen in het portiek van haar dochter. Safia kwam daar rond vijf uur ’s ochtends aan om op haar kleinkinderen te passen. Haar dochter Denisa deed dinsdagavond het verhaal in Faroek Live.

“Die onbekende man volgde mijn mama in de inkomhal van het gebouw, ze dacht dat het om een buurman ging, dus ze rook geen onraad. Toen ze zich omdraaide, werd ze opeens op de grond geduwd. Hij begon te trekken aan mijn mama’s handtas maar ze wou niet lossen. Daarop is de agressor met zijn knieën op mijn mama gaan zitten en begon ze te wringen aan haar keel, ze probeerde haar te wurgen.”

Foto’s overleden vader

“Uiteindelijk kon de overvaller de handtas te pakken krijgen en ging hij op de vlucht met haar portefeuille. Daarin zaten foto’s van mijn overleden vader, die betekenen erg veel voor ons. Mijn moeder heeft nu ook schrik om buiten te komen want die man hangt hier mogelijk nog rond in de buurt, op zoek naar nieuwe slachtoffers.”

Gevecht

Twee dagen later, in de nacht van 5 op 6 juli rond vier uur, sloeg de verdachte inderdaad opnieuw toe. Op camerabeelden is te zien hoe hij de portefeuille van een jongeman probeerde te stelen. Het kwam tot verschillende gevechten en achtervolgingen tot de overvaller van 1m90 de bovenhand kreeg en kon gaan lopen met de portemonnee. Een half uur later werd hij in een nachtwinkel gefilmd waar hij met de gestolen bankkaart cashloos kon betalen voor tabak.

Derde slachtoffer

Twee weken later sprak de verdachte een student aan in dezelfde buurt. Hij sloeg erin de portefeuille te stelen en opnieuw wilde hij contactloos betalen in dezelfde nachtwinkel iets later. Dat lukte niet, waarop hij verschillende andere kaarten probeerde waarmee hij ook niet kan betalen. Mogelijk zijn al die kaarten gestolen. Uiteindelijk betaalde de man cash voor een flesje sterkedrank en verliet hij de winkel.

Duidelijk gefilmd

De dader is in de nachtwinkel en op straat verschillende keren en duidelijk gefilmd. Het gaat om een grote man van ongeveer 1m90 lang met een licht getaande huidskleur. Hij heeft donker kort haar en is kalend. De politie vermoed dat de man verantwoordelijk is voor meer feiten en vraagt aan iedereen die in contact kwam met hem of een soortgelijke ervaring meemaakte, alsnog naar de politie te stappen. “In elke aangifte kan het stukje informatie zitten om de dader te identificeren”, klinkt het daar.