Agressie tegen medewerkers stadsreiniging in stijgende lijn: verbaal geweld, vuistslagen en pistool tegen hoofd. Stad neemt extra maatregelen David Acke

14 november 2019

11u54 11 Antwerpen Gemiddeld 1 geval van agressie tegen een afvalophaler en recyclageparkmedewerker per week. Dat is de harde realiteit waar deze mensen elke week mee moeten gaan werken. Vorige week was een triest hoogtepunt met drie incidenten waarbij een afvalophaler zelfs in de hand werd gestoken. “Het ging niet snel genoeg”, klinkt het. In twee op drie gevallen blijft het bij verbaal geweld maar in één op drie gevallen wordt de stadsmedewerker ook fysiek belaagd. “Genoeg is genoeg”, zegt schepen Fons Duchateau. Hij voert extra maatregelen in om deze mensen te beschermen.

Drie stadsmedewerkers vonden de moed om te getuigen. Wanneer zij één voor één hun verhaal vertellen is het muisstil in de zaal. José werkt al 7 jaar bij de veegdienst, een vaste waarde, iemand die haar werk ter harte neemt. Maar wanneer ze haar verhaal wil vertellen, breekt ze. Ze krijgt de krop in de keel. “Sorry,” ze haalt diep adem en vindt de moed om te vertellen hoe ze op een dag een vuistslag in haar gezicht kreeg. “Ik was aan het depot op het Steenplein om te aan mijn shift te beginnen. Een man zwierf rond het depot en ik voelde dat er iets niet klopte maar schonk verder geen aandacht aan hem. Eens binnen in het depot hoorde ik plots veel kabaal. Eerst dacht ik dat mijn collega er was maar het lawaai bleef aanhouden. Het bleek die man te zijn. Toen ik hem zei dat hij hier niet mocht zijn, begeleidde ik hem naar buiten. En plots was er die slag. Recht in mijn gezicht. Zomaar. Waarom? Ik weet het niet.” Herwig zijn verhaal is gelijkaardig. Hij kreeg een slag tegen het achterhoofd.

“Ik ga uw moeder vermoorden”

Abdel rijdt dan weer rond met de huisvuilwagen. Maar ook zij zijn niet veilig. “In de Provinciestraat waren we bezig met onze ronde. Ik stond even stil omdat mijn collega bezig was het huisvuil bijeen te halen. Een ongeduldige chauffeur zei me dat ik aan de kant moest zodat hij verder kon. Ik legde uit dat dat niet kon. Ineens richt hij een pistool naar mij en zegt dat hij mijn moeder gaat vermoorden als ik niet op de kant zou gaan. Ik heb plankgas gegeven tot de eerste patrouille die ik tegenkwam.” Een maand lang was Abdel doodsbang. Zijn familie weet niets van het voorval. “Ik wil niet dat zij ook in angst moeten leven.”

Elke week komt een afvalophaler of recyclageparkmedewerker naar huis met zo een verhaal. Helaas ziet het er naar uit dat 2019 zelfs een triest record zal vestigen op vlak van het aantal incidenten. “In de eerste twee kwartalen van 2019 werden er al bijna evenveel feiten gepleegd als in heel 2018 samen. Dat betreuren wij als stad ten zeerste. Het werk dat de medewerkers van Stadsreiniging verzetten om onze stad proper te houden is straf en verdient respect. Ik wil er als schepen bevoegd voor stadsreiniging alles aan doen zodat onze medewerkers hun belangrijke job naar behoren en veilig kunnen uitoefenen”, zegt schepen Fons Duchateau vurig.

Maatregelen

Daarom lanceert hij enkele maatregelen om de agressie tegen te gaan. “Ik betreur het dat deze maatregelen nodig zijn. Eigenlijk zou iedereen wat basisrespect moeten kunnen opbrengen.” Eén van de maatregelen is een rechtstreekse verbinding tussen de chauffeur en de politiediensten. “Bovendien zullen we extra overleg plegen met de lokale politie om te kijken wat mogelijk is. Een patrouille volgde een huisvuilwagen als test voor een uur en stelde maar liefst zeven overtredingen vast”, aldus de schepen. Een andere maatregel is verschillende huisvuilwagens kort na elkaar laten rijden zodat de ploegleiding vlakbij is.

De vakbonden zijn alvast heel tevreden met deze maatregelen en de hulp die de schepen voorstelt. “Onze mensen wilden na de drie incidenten niet uitrijden. Begrijpelijk. Dankzij ons en het constructieve gesprek dat we hadden met de schepen, reden ze toch uit. In deze zijn wij bondgenoten en willen we allemaal dat dit geweld een halt wordt toegeroepen”, klinkt het.