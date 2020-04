Agentschap Wegen en Verkeer dreigt met sluiting Kennedyfietstunnel: “Blijf op je eigen oever” Jan Aelberts

11 april 2020

17u11 3 Antwerpen Het is ook dit weekend weer bijzonder druk aan de Antwerpse Kennedyfietstunnel. De social distancing kan er niet gegarandeerd worden en dus roept Wegen en Verkeer op om op de eigen oever te blijven. In extremis kan de tunnel afgesloten worden.

Sinds het goede weer de Antwerpenaar roept om de zon in te gaan, is de Kennedyfietstunnel een knelpunt. Ook dit weekend is het er bij momenten aanschuiven en worden de coronamaatregelen, voldoende afstand houden, genegeerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer roept daarom nog eens expliciet op dat elke Antwerpenaar op de eigen over blijft. “Gebeurt dat niet, dan zullen we gedwongen zijn de tunnel te sluiten”, klinkt het.