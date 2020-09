Agenten redden kat uit leegstaande handelszaak: “Beestje was al drie weken vermist” CVDP

22 september 2020

14u42 1 Antwerpen De Antwerpse politie heeft dinsdag een kat uit een leegstaande handelszaak gered. Het dier, dat al drie weken vermist was, werd terug herenigd met haar baasjes.

Maandagavond kreeg de politie de melding dat een bezorgde burger een kat had gezien in de showroom van een failliete handelszaak op de Bredabaan. Volgens de tipgever was het beestje erg vermagerd en zat het er mogelijk al enkele weken. Uit de databank bleek dat er sinds 3 september al verscheidene meldingen voor gedaan waren, maar telkens zonder vaststellingen.

De politie besloot dinsdagvoormiddag om ter plaatse te gaan. Het ging om de failliete handelszaak Santana, waar alles goed was afgesloten. Boven de zaak is een Afrikaanse kerk gevestigd, maar daar was niemand in het bezit van een sleutel van de benedenverdieping. Via de aanplakking aan de vitrine namen de inspecteurs contact met de curator. De zaak bleek verkocht, maar de contactgegevens van de nieuwe eigenaar mochten niet worden doorgegeven. Gelukkig zagen de agenten door de ruit een alarmcentrale van de firma Ceulemans hangen. Via deze firma kwamen ze aan twee gsm-nummers om de nieuwe eigenaar te contacteren. Deze kwam ter plaatse en opende het pand, waar de kat vermagerd maar in goede gezondheid werd aangetroffen.

De inspecteurs brachten het dier werd naar de opvang in Wommelgem. De kat bleek gechipt, waardoor ze contact konden opnemen met de eigenaars. Het ging om mensen uit Merksem die blij verrast waren, want ze waren hun kat al drie weken kwijt. Bo, zo bleek de inbreker te heten, werd herenigd met haar baasjes.