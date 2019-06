Agent moet uit eigen zak 19.400 euro schadevergoeding betalen na veroordeling voor trap op hoofd arrestant Patrick Lefelon

12 juni 2019

13u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Antwerpen De 31-jarige inspecteur J.V. van de Antwerpse politie is veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel. Hij trapte in 2016 als lid van het snellresponsteam (SRT) de 25-jarige Arbi Abdelillah die gearresteerd op de grond lag, onnodig tegen het hoofd. De agent moet het slachtoffer een schadevergoeding van 19.422 euro. De inspecteur werd na het incident uit het SRT-team verwijderd.

De feiten speelden zich drie jaar geleden af tijdens rellen met jongeren in de volkswijk Luchtbal in Antwerpen. Bij het breken van de ramadan was het enkele keren tot vernielingen en brandstichtingen gekomen. De politie kreeg op 9 juni 2016 ’s nachts weer een oproep voor ongeregeldheden op Luchtbal.

Op de vlucht

Een groepje jongeren zat aan het jeugdhuis maar sloeg op de vlucht toen zij de politie zag aankomen. Ook Arbi Abdellilah (21) liep weg. De jongen ziet door een afwijking bij zijn geboorte niet goed uit één oog. Zijn ogen puilen ook uit. Een agent van de hondenbrigade kreeg Abdellilah te pakken en werkte hem tegen de grond. Dan kwam een SRT-agent voorbijgelopen. Hij trapte volgens zijn collega doelbewust naar het hoofd van Abdellilah en raakte hem met zijn volle wreef op het linkeroog. In het ziekenhuis werd een breuk van de oogkas vastgesteld. Door de trap is het zicht van de jongeman ook verder achteruit gegaan.

De gewelddadige arrestatie van het slachtoffer leidde destijds tot zware rellen op de Luchtbal, waarbij politievoertuigen bekogeld werden. De amokmakers werden intussen al veroordeeld en kregen celstraffen tot vier jaar.

“Per ongeluk”

Advocaat Mounir Souidi moest hard aandringen bij de onderzoeksrechter om het voorval grondig onderzocht te krijgen. In een eerste proces-verbaal stond dat de SRT-man ‘per ongeluk’ tegen Abdelillah was aangelopen. De beklaagde was tegen het slachtoffer gebotst en had daarbij diens hoofd geraakt met zijn scheenbeen. Advocaat Souidi: “Pas toen Abdellilah in de krant aankondigde dat hij de agenten zou aanklagen, kreeg de inspecteur van de hondenbrigade schrik dat hij de schuld zou krijgen. Hij contacteerde zijn overste om het proces-verbaal aan te passen met zijn verklaring dat de SRT-agent een onnodige schop had uitgedeeld.”

“Agenten kunnen zich veel permitteren maar dit mag niet ongestraft blijven”, vervolgt hij. “Abdellilah zag door zijn handicap weinig met zijn rechteroog. Door het geweld van de politie is het zicht met zijn ‘goede’ linkeroog ook zwaar aangetast. Hij ondervindt elke dag de gevolgen van dat overbodig politiegeweld. Wij vorderen een schadevergoeding van 20.000 euro.”

“Geflikt door collega”

De procureur vorderde tegen de agent een celstraf van 4 jaar, de minimumstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Die straf hoefde niet effectief te zijn. “Ik vraag 6 maanden effectief, maar kan ook akkoord gaan met een vervangende werkstraf."

De SRT-agent ging vol voor de vrijspraak. Hij liep per ongeluk tegen de gearresteerde Abdellilah, dat was zijn eerste verklaring en die heeft hij nooit gewijzigd. “Ik heb die feiten niet gepleegd. Ik ga altijd rustig en professioneel te werk”, verklaarde hij bij de behandeling van de zaak. Volgens zijn advocate Iris Exelmans wordt de agent als een “agressieve hooligan” afgeschilderd terwijl er nooit klachten over zijn werk zijn geweest.

Uit eigen zak

De rechtbank oordeelde vanmorgen echter dat de feiten bewezen waren. Inspecteur J.V. wordt veroordeeld tot 4 jaar cel, volledig met uitstel. De rechter verplicht hem ook een cursus agressiebeheersing te volgen.

De inspecteur moet verder 19.422 euro schadevergoeding aan Arbi Abdellilah. Daar komt mogelijk een extra schadevergoeding bij omdat de behandeling van het linkeroog nog altijd voortduurt. Door zijn veroordeling zal de inspecteur de schadevergoeding uit eigen zak moeten betalen. Hij kan daarvoor geen beroep doen op een verzekering van de politie Antwerpen.