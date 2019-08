AG VESPA zoekt ontwerpteam voor gezinsvriendelijk wonen in Cadixwijk ADA

22 augustus 2019

12u31 0 Antwerpen AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, lanceert een oproep voor een ontwerpteam dat gezinsvriendelijk wonen aan het Houtdok moet mogelijk maken. Het gaat om een pilootproject dat kadert in de ruime ontwikkeling van het Eilandje en de Cadixwijk.

Het gekozen ontwerpteam zal een ruimtelijk kader uittekenen voor twee bouwblokken aan het Houtdok, met de focus op gezinnen. AG VESPA zal zelf circa 25 wooneenheden op één van de percelen ontwikkelen als proefproject van het Antwerps Woonmodel, met een erfpachtovereenkomst.

Met dit project wil AG VESPA inzetten op een vernieuwende typologie van gezinsvriendelijk gestapeld wonen. De woningen zullen flexibel in te richten zijn, aanpasbaar aan de wisselende noden van een gezin, met ook kindvriendelijke buitenruimten en faciliteiten.

In 2018 werd een analyse gemaakt van de ontwikkelingen op het Eilandje, meer specifiek in de Cadixwijk. De cijfers toonden aan dat er, in verhouding tot andere buurten en tot de stad in het algemeen, opvallend weinig gezinnen wonen. De bevolkingssamenstelling in de Cadixwijk bestaat slechts voor 12% uit huishoudens met 1 of meer kinderen, terwijl het cijfer voor de stad op 30 procent gezinnen met kinderen ligt.