AG VESPA zoekt nieuwe uitbater voor loods aan Kattendijkdok-Oostkaai



CVDP

09 juli 2020

18u08 0 Antwerpen De concessieperiode met de huidige uitbater van de loods ter hoogte van Kattendijkdok-Oostkaai 21 loopt eind dit jaar af. Daarom wordt nu opnieuw een uitbater gezocht om de plek levendig te houden. Geïnteresseerden kunnen een bod met projectvoorstel indienen onder gesloten omslag tot en met vrijdag 28 augustus.

De ruime loods met bijhorende kantoorruimte (3.700 vierkante meter) bevindt zich pal in het midden van de bruisende Cadixwijk, langs het water, ter hoogte van de Kattendijkdok-Oostkaai. Momenteel wordt de loods uitgebaat door Time Circus, dat er de populaire Bar Paniek heeft. De overeenkomst loopt eind 2020 af en AG VESPA zoekt nu opnieuw een uitbater. Belangrijk is dat de loods voor het brede publiek toegankelijk blijft en dat de invulling de levendigheid in de buurt ten goede komt.

Bod met projectvoorstel

De loods met bijhorende kantoorruimte wordt aangeboden onder de vorm van een concessie voor een periode van 8 jaar, tot en met 31 augustus 2028. Kandidaten kunnen een bod met projectvoorstel uitbrengen onder gesloten omslag. De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van zowel financiële als inhoudelijke criteria, waarbij ook rekening gehouden wordt met de ervaring van de kandidaat-concessiehouder. Voorstellen moeten uiterlijk ingediend worden op vrijdag 28 augustus om 14 uur.

“De vorige concessie werd afgesloten voor vier jaar omdat op we toen op langere termijn nog geen garanties konden bieden. Dat is nu wel het geval, daarom lanceren we een nieuwe oproep. Ditmaal voor een concessieperiode van bijna 8 jaar. Een extra voorwaarde is dat er meer zal toegezien worden op de publieke werking om zoveel mogelijk interactie met de buurt te garanderen. Zo moet er jaarlijks minstens een buurtevenement op poten worden gezet. We willen hiermee inzetten op de levendigheid van de Cadixwijk en op het draagvlak bij de buurt”, aldus schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder en schepen voor Patrimonium Fons Duchateau.

Een wijk in volle ontwikkeling

De stad werkt hard aan de gefaseerde herontwikkeling van de Cadixwijk. Zo opende in 2017 het eerste deel van een volledig nieuw groen wijkplein: het Schengenplein. Het plein ligt langs weerszijden van de Kattendijkdok-Oostkaai, waar sinds vorig jaar ook een tram rijdt. Volgend jaar volgt de aanleg van het tweede deel van het Schengenplein, aan het water. Verder wordt er gewerkt aan de heraanleg van de binnenstraten en werd intussen het ontwerp van de heraanleg van New Yorkkaai Zuid goedgekeurd.

Het grootste deel van loodsen langs het Kattendijkdok wordt de eerstkomende jaren nog niet herontwikkeld. Enkel de loods die het toekomstige Schengenplein kruist zal gedeeltelijk worden afgebroken. De loods die onderwerp vormt voor deze oproep blijft dus ook de komende tijd onaangeroerd. Rondom de loodsen zullen er de komende tijd wel verschillende werkzaamheden plaatsvinden om de Kattendijkdok-Oostkaai om te vormen tot een aangename wandel- en verblijfszone.