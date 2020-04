AG VESPA scheldt huurgelden studentenkoten kwijt ADA

27 april 2020

16u29 1 Antwerpen Met goedkeuring van het college werd besloten de huurgelden voor verhuring van studentenkamers die leegstaan sinds de afkondiging van de cononamaatregelen integraal kwijt te schelden. Het autonoom gemeentebedrijf wil als verhuurder een voorbeeldfunctie aannemen.

AG VESPA verhuurt 21 studentenkamers in het centrum van Antwerpen, op de site van GATE15, het zenuwcentrum voor alles wat te maken heeft met het studentenleven in Antwerpen. Sinds de coronamaatregelen zijn de lessen aan hogescholen en universiteiten opgeschort. Veel kotstudenten kozen ervoor om deze crisistijd bij hun familie door te brengen. Hun studentenkamers kunnen ze daardoor niet langer gebruiken. Verplaatsingen tussen de gezinswoning en het studentenkot zouden immers ingaan tegen de coronamaatregelen.

Om deze studenten en hun families niet extra te belasten, scheldt AG VESPA de huurgelden kwijt voor de periode vanaf de afkondiging van de coronamaatregelen tot aan het einde van het lopende academiejaar.

“AG VESPA is een belangrijke verhuurder van gebouwen in de stad. Wat we eerder deden voor winkelverhuur, doen we nu ook voor studenten. We willen als stad een trekker zijn in solidariteit in moeilijke tijden en hopen anderen te inspireren om hun steentje bij te dragen”, aldus schepen voor wonen en voorzitter AG VESPA Fons Duchateau.

Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels vult aan: “De coronacrisis brengt heel wat zorgen met zich mee. Veel studenten doen normaal een studentenjob, die valt nu meestal weg. Om te zorgen dat studenten of hun ouders geen bijkomende financiële zorgen krijgen, willen we de huur van de studentenkamers vrijstellen.”

Privatieve (woning)verhuur

Ook bij privatieve verhuringen ontvangt AG VESPA vragen tot kwijtschelding of opschorting van de huurgelden. De kwijtschelding van huurgelden geldt niet voor deze huurwoningen, want hier blijven de huurders het genot hebben van de huurwoning. Maar AG VESPA heeft begrip voor de moeilijke financiële situatie die de coronacrisis voor velen met zich meebrengt en stelt zich soepel op betreffende de betalingstermijnen.