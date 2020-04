Afwerking premetrotunnel Kerk- en Pothoekstraat kan al in 2023-2024: “700.000 extra reizigers” PhT

30 april 2020

19u18 0 Antwerpen De ongebruikte premetrotunnel onder de Kerk- en Pothoekstraat zou al in 2023 of 2024 kunnen openen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gaf dat donderdag in het Vlaams parlement mee. Een detailstudie gaat ook na welke premetrostations kunnen worden afgewerkt. Verder bekijkt men ook het doortrekken van de tramlijn naar de Bisschoppenhoflaan.

Hannes Anaf (sp.a) is opgetogen over het antwoord van Lydia Peeters op de vragen van zijn partij en Vlaams Belang. “De minister heeft na een begrotingscontrole toch centen gevonden zodat De Lijn die detailstudie al dit jaar kan opstarten. Ik heb nog eens gewezen op de baten die een opening van de premetro onder de Kerk- en Pothoekstraat opleveren. Jaarlijks zou De Lijn er bijna 700.000 reizigers bij krijgen. Het gaat om een investering van 47 miljoen euro, maar dat is een schijntje vergeleken met de miljarden voor Oosterweel. Nieuwe tramlijnen zijn nodig om de modal shift (tegen 2030 nog slechts de helft van alle verplaatsingen met de auto, red.) te halen.”

De premetrotunnel onder Kerk- en Pothoekstraat telt twee stations: Stuivenberg en Willibrordus. Hoog op het wenslijstje staat ook de afwerking van de ‘spookstations’ Drink en College, op het traject van de Reuzenpijp in Borgerhout. Het district vraagt dat al zeven jaar.