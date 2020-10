Afwerking ponton cruiseterminal kan starten: “Toerisme komt zonder twijfel weer op gang” Philippe Truyts

12 oktober 2020

17u56 0 Antwerpen De verschillende onderdelen van het ponton van de De verschillende onderdelen van het ponton van de nieuwe cruiseterminal liggen op hun plaats aan het Steenplein. Vanaf het voorjaar van 2021 moeten zee- en riviercruises er kunnen aanmeren. Al moet het coronavirus dan mee willen. “Het cruisetoerisme komt zonder twijfel terug. Dit is een investering voor decennia”, zei schepen Koen Kennis (N-VA) maandag.

De stad besliste in 2018 om de nieuwe cruiseterminal (prijskaartje 17,5 miljoen euro, red.) te integreren in het geplande toeristische onthaalcentrum in en rond het Steen. Het cruisetoerisme liep toen immers nog lekker. Neem nu vorig jaar. Alles samen meerden 33 zee- en 887 riviercruises in Antwerpen aan de huidige terminal onder het Zuiderterras aan. Koen Kennis: “Goed voor bijna 150.000 passagiers. Dat levert de stad een mooie cent op. Elke cruisetoerist geeft gemiddeld zo’n 80 euro in de stad uit.”

“Geen zorgen”

Maar toen kwam de pandemie. Corona legde de meeste cruiseschepen aan de ketting. Met riviercruises haalde Antwerpen de voorbije maanden nog 5.000 passagiers. Koen Kennis richt nu de blik op volgend jaar. “Het is wat het is nu. Op de langere termijn maak ik me geen zorgen.”

Het ponton wordt 350 meter lang. De onderdelen worden de komende maanden aan elkaar gemonteerd. Twee toegangsplatformen sluiten via twee bruggen aan op het ponton, waarop zich een drijvend, transparant paviljoen bevindt. Het wordt ook aangesloten op het huidige ponton voor De Waterbus en het Scheldeveer.

Schepen kunnen onafhankelijk van het getijde aanmeren en voor riviercruises is er walstroom Schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA)

Kennis: “Het grootste verschil met de bestaande cruiseterminal? Dat je schepen onafhankelijk van het getijde kan laten aanmeren. Riviercruises kunnen tijdens hun verblijf aan de stekker dankzij walstroom. Daarvoor is het nog wat vroeg bij zeecruises (er was vorig jaar veel kritiek op de hoge uitstoot van cruiseschepen, red.), maar ook daar zullen we op milieuvlak evolutie zien.”

Geel en blauw

Op- en afstappen wordt voor de passagiers comfortabeler en veiliger. Een luifel op het aanmeerponton beschermt hen tegen de regen. Aan de binnenzijde kleurt de luifel blauw, de toegangsbruggen zijn in het geel geschilderd.

Het ponton is in 2019 en 2020 gebouwd in een staalbouwatelier in Wondelgem. De voorbije week zijn de onderdelen met verschillende transporten via de Schelde naar Antwerpen gevaren. De afwerking is in handen van de tijdelijke handelsvereniging Artes Roegiers - Victor Buyck.